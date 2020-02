Zahl der Toten durch neue Lungenkrankheit in China steigt stark an

PEKING (dpa) - Die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit in China ist stark angestiegen.

Die nationale Gesundheitskommission in Peking berichtete am Montag in Peking weitere 150 neue Covid-19-Todesfälle - so viele wie noch nie innerhalb eines Tages. Damit sind in der Volksrepublik schon 2.592 Todesfälle zu beklagen. Die Zahl der neu nachgewiesenen Infektionen kletterte weiter um 409. Insgesamt sind in Festlandchina damit schon 77.150 bestätigte Ansteckungen registriert. Die überwiegende Zahl der neuen Todesfälle und Infektionen mit dem Sars-CoV-2 genannten Coronavirus wurden aus der schwer betroffenen Provinz Hubei in Zentralchina gemeldet.

Tausende bei UN-Sitzung in Genf: Vorkehrungen wegen Coronavirus

GENF (dpa) - Wegen des neuartigen Coronavirus haben die Vereinten Nationen zur Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf mit tausenden Teilnehmern besondere Vorkehrungen getroffen. Das Treffen beginnt am Montagmorgen, und über die nächsten vier Wochen werden dazu rund 10.000 Menschen im Völkerbundpalast in Genf erwartet, wie der Sprecher des Rates sagte. Etwa 4.000 reisten nach Schätzungen aus dem Ausland an. Darunter sind am Montag UN-Generalsekretär António Guterres und Bundesaußenminister Heiko Maas.

An den Eingängen des imposanten Sitzungssaals mit der von dem spanischen Künstler Miquel Barceló gestalteten gewaltigen Kuppeldecke würden jeden Morgen Handdesinfektionsmittel verteilt, sagte die UN-Sprecherin in Genf, Alessandra Vellucci. Zudem wurde eine eigene Webseite eingerichtet. Darauf sowie auf Flugblättern, Postern und Bildschirmen im ganzen Gebäude steht, wo bei Unwohlsein ärztliche Hilfe zu bekommen ist. Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckungen sind aufgelistet.

Dazu gehören gründliches und häufiges Händewaschen, Abstand halten und in die Armbeuge niesen oder husten. Die Experten gehen davon aus, dass Menschen sich vor allem über Tröpfchen mit dem Virus Sars-CoV-2 infizieren, der die Lungenkrankheit Covid-19 verursacht.

EU-Behörde: Coronavirus-Risiko für Europäer niedrig bis moderat

STOCKHOLM (dpa) - Nach der rasanten Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 in Italien hält die europäische Präventionsbehörde ECDC das Infektionsrisiko für Europäer für niedrig bis moderat. Das geht aus einer Risikobewertung hervor, die das Europäische Zentrum für Krankheitsprävention und -kontrolle (ECDC) am Sonntagabend auf seiner Website veröffentlichte. Das Risiko, dass anderswo in Europa ähnliche Cluster wie in Italien auftreten könnten, werde zurzeit als moderat bis hoch betrachtet. Einmal importiert könne sich das Virus schnell übertragen.

ECDC-Direktorin Andrea Ammon erklärte, man rechne damit, dass es in den kommenden Tagen weitere Fälle in Italien sowie möglicherweise auch in anderen Teilen der EU geben werde. Eine neue Risikobewertung sollte nach Angaben eines Sprechers der in Solna bei Stockholm ansässigen EU-Behörde aller Voraussicht nach am Montag veröffentlicht werden.

Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Übertragung in der EU, dem Europäischen Wirtschaftsraum sowie Großbritannien sei gering, lasse sich wegen vieler unsicherer Faktoren in der Situation aber nicht ausschließen, hieß es in der Bewertung vom Sonntag. Aufgrund der Erkrankungsfälle in mehreren Ländern außerhalb Europas werde es aber wahrscheinlicher, dass Reisende aus anderen Ländern als China das Virus aus anderen Staaten mit nach Europa brächten. In China war das Virus ursprünglich aufgetreten, dort gibt es mit Abstand die meisten Erkrankungen und Todesfälle.

Die Zahl der Infizierten war in Italien über das Wochenende überraschend stark angestiegen. Bis zum Sonntagabend waren es nach Behördenangaben bereits mehr als 150 Fälle. Am Abend wurde ein drittes Todesopfer in dem EU-Land gemeldet.

Österreich beobachtet Covid-19-Lage in Italien genau

WIEN (dpa) - Der rasche Anstieg der Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in Italien wird von Österreichs Sicherheitsbehörden «sehr ernst» genommen. Es gebe aber «keinen Grund zur Panik», sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag. Man sei «gut gerüstet». Auch am Montag soll ein Einsatzstab unter Beteiligung des Gesundheitsministeriums «über die Entwicklung beraten und darüber, welche neuen Maßnahmen unter Umständen zu setzen sind. Es werden auch immer wieder Lagen durchgespielt, sollte es tatsächlich einmal in Österreich einen bestätigten Fall geben».

Innerhalb einer Stunde könnten auch Grenzkontrollen «hochgefahren werden», sagte der Leiter des Bundeskriminalamts, Franz Lang. «Wenn aufgrund dieser Gefahrenlage die Grenzen geschlossen und Grenzkontrollen eingeführt werden, dann ist die spannende Frage, wie man das tut, welche gesundheitsbezogenen Maßnahmen führt man an der Grenze durch, ähnlich wie beim Flughafen zum Beispiel oder müssen wir spezifische Maßnahmen ergreifen.» Das alles werde beraten.

Beim ersten Auftreten einer oder eines Erkrankten soll die medizinische Versorgungskette mit Quarantäne gut funktionieren. Auch sollen der Reiseweg und Kontaktpersonen abgeklärt werden, um die Ausbreitungsgefahr einzuschätzen, erklärte Lang.

Im südlichen österreichischen Bundesland Kärnten rieten am Sonntag der Regierungschef (Landeshauptmann) und die Gesundheitsreferentin, «nicht unbedingt notwendige Reisen in die in Italien betroffenen Gebiete zu vermeiden».

Chinas Präsident sieht «größte Gesundheitskrise» seit Staatsgründung

PEKING (dpa) - Der Ausbruch der neuartigen Lungenkrankheit ist nach Darstellung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping die größte Gesundheitskrise in der Geschichte der Volksrepublik. Auf einem Treffen zum Kampf gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 am Sonntag in Peking sagte Xi Jinping nach Angaben des Staatsfernsehens, die Epidemie sei «der größte öffentliche Gesundheitsnotstand mit der schnellsten Verbreitung, dem breitesten Ausmaß an Infektionen und der schwierigsten Vorbeugung und Kontrolle seit der Gründung des neuen Chinas».

«Es ist eine Krise für uns - und ein großer Test», sagte Xi Jinping nach Angaben des Fernsehens weiter. «Die gegenwärtige Lage der Epidemie ist düster und kompliziert, und Vorbeugung und Kontrolle stecken in der kritischsten Phase.» Der Präsident räumte auch «Unzulänglichkeiten in der Reaktion auf die Epidemie» ein. «Wir müssen unsere Erfahrungen zusammenfassen und Lektionen lernen.»

Die Epidemie werde «große Auswirkungen auf die Wirtschaft und Gesellschaft» haben, sagte Xi Jinping ferner. Er halte diese aber für «vorübergehend und beherrschbar», da die Grundlagen für die langfristige wirtschaftliche Entwicklung China unverändert seien.