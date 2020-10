Corona-Alarm an der Grenze zu Myanmar

Grenzbeamte in Mae Sot. Foto: The Nation

THAILAND: Die Sicherheitsmaßnahmen an den Grenzkontrollpunkten in zehn Provinzen wurden verschärft, nachdem drei Staatsangehörige Myanmars, die über den Bezirk Mae Sot der Provinz Tak nach Thailand eingereist waren, positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Laut dem staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration gehören zu den Grenzprovinzen Kanchanaburi, Chumphon, Chiang Rai, Chiang Mai, Tak, Prachuap Khiri Khan, Phetchaburi, Mae Hong Son, Ranong und Ratchaburi. Chatchai Phromlert, Staatssekretär im Innenministerium, hat die Provinzgouverneure und Bezirkschefs angewiesen, die Grenzen streng zu überwachen.

Dr. Sopon Iamsirithaworn, Direktor des Büros für allgemeine übertragbare Krankheiten, sagte, 74 Kontaktpersonen der drei Fahrer seien negativ getestet worden, müssten aber 14 Tage lang unter Quarantäne gestellt werden. Drei mobile Testeinheiten haben Proben von mindestens 1.500 Thais und Ausländern in Mae Sot gesammelt, um zu verhindern, dass sich der Virenausbruch in Myanmar über den Grenzübergang Mae Sot nach Thailand ausbreitet. Elf Schulen in Mae Sot wurden am Montag geschlossen, um die Klassenräume mit Desinfektionsmitteln zu besprühen. Gesundheitsbeamte führten stichprobenartige Covid-19-Tests an Thais und Wanderarbeitern aus Myanmar in mehreren Gemeinden des Bezirks durch. Insgesamt sollen etwa 4.000 Menschen getestet werden.