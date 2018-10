MÜNCHEN (dpa) - Der Wiesn-Hit des Jahres 2018 ist der Titel «Cordula Grün» des österreichischen Musikers Josh. Die Ballade des Wieners führe die Hitliste an, gefolgt vom alten Partisanenlied «Bella Ciao», sagte Festleiter Josef Schmid (CSU) am Sonntag zum Abschluss des Oktoberfestes in München.

Josh. (tatsächlich geschrieben mit dem Punkt am Schluss) ist vom Erfolg seines Songs auf dem größten Volksfest der Welt total überrascht. «Oktoberfest stand bei mir nicht so auf dem Plan, das ist nicht ganz so die Ecke, in der ich sonst so auftrete», sagte der 32-Jährige der Deutschen Presse-Agentur, als er am Freitag zu einem Kurzbesuch in München war. «Aber ich freue mich natürlich trotzdem und fühle mich geehrt.» Den Song selbst in einem Festzelt singen wolle nicht. Das sei Sache der Bands dort.

Seine Musik beschreibt er so: «Es hat eine gewisse Melancholie, die aber mit einem Augenzwinkern.»

Doch wer ist diese geheimnisvolle «Cordula Grün», die im Musikvideo als etwas gruselige, lebensgroße grüne Stoffpuppe auftritt und die den Sänger mit ihrem Tanz fasziniert - und das, obwohl sie längst verheiratet ist? «Tatsächlich gibts die in meinem Leben nicht», sagte Josh. Die Idee sei im Studio entstanden. Sein Gedanke: etwas über Mädchen und Farben machen. «Ich kann gar nicht so genau sagen, warum es dieser Name war. Wörter tun etwas miteinander, jetzt erzähle ich die Geschichte von Cordula Grün.»

Im kommenden Jahr will der Musiker sein erstes Album herausbringen, auch eine Deutschlandtour ist geplant. Momentan gibt er viele Konzerte in Österreich. «Das ist schon was Besonderes, wenn über 1000 Leute dastehen und jede Zeile von deinem Song auswendig können und alle mitsingen, das überwältigt einen.» Gänsehaut? «Ja, voll.»