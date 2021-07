BANGKOK: Das staatliche Centre for Covid-19 Situation Administration hat sieben weitere Provinzen als dunkelrote Zonen unter maximaler Kontrolle klassifiziert. Es sind Chonburi, Chachoengsao, Rayong, Ratchaburi, Udon Thani, Surin und Ubon Ratchathani.

In den sieben Provinzen wurden täglich weit mehr als 100 neue bestätigte Infektionen festgestellt. Deshalb gelten in diesen Provinzen die gleichen Gesundheitsmaßnahmen, wie in den maximal kontrollierten Gebieten.

Ab Montag wurden in den dunkelroten Zonen Bangkok, Samut Sakhon, Samut Prakan, Nonthaburi, Yala, Pathum Thani, Nakhon Pathom, Pattani, Songkhla und Narathiwat strenge Restriktionen verhängt, die das Reisen zwischen den Provinzen einschränken und Versammlungen auf nicht mehr als fünf Personen begrenzen. Eine Ausgangssperre gilt von 21 Uhr bis 4 Uhr morgens.

Trotz der neuen Restriktionen in dieser Woche hat sich die Covid-19-Situation nicht verbessert, und die Behörden erwägen, noch strengere Beschränkungen zu erlassen, um die Ausbreitung des Virus zu kontrollieren, sagte der Direktor der Nachrichtenabteilung des Außenministeriums, Pensom Lertsithichai.