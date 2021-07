CHONBURI/PATTAYA: Der Gouverneur von Chonburi hat mehrere neue Beschränkungen und Anordnungen erlassen, die am Dienstag, 13. Juli in Kraft treten. Zudem appelliert der Gouverneur an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden.

Die neuen Anordnungen:

Von 21 bis 4 Uhr morgens bleiben Tankstellen, Restaurants, Imbisswagen aller Art, Kaufhäuser, Einzelhandelsgeschäfte, Minimärkte wie 7-Eleven, alle Märkte, Massagesalons, Schwimmbäder, Wasserparks, Spiel- und Internetcafés, Amulettläden, Schönheitskliniken und Tätowierläden geschlossen. Kantinen in Krankenhäusern dürfen weiter geöffnet bleiben.

Der Verkauf von Alkohol bleibt von 20 bis 4 Uhr morgens verboten, und die Menschen werden gewarnt, dass Gruppenbildung von mehr als einer Person zum Trinken oder für Partys gegen die aktuellen Anordnungen des Chonburi Provincial Disease Committee verstößt.

Alle früheren Schließungsverfügungen, wie z.B. für Nachtlokale, Bars, Kinos, Vergnügungsparks und Snooker-Spielhallen bleiben in Kraft. Das Verbot von Alkoholausschank in Restaurants bleibt bestehen.