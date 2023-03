Von: Björn Jahner | 19.03.23

BANGKOK: Der thailändische Berufsverband der Touristenführer fordert die Regierung auf, chinesische Fremdenführer daran zu hindern, thailändischen Reiseleitern die Arbeitsplätze zu „stehlen“.

Paisal Suethanuwong, ein Vorstandsmitglied des Verbandes, sagte am Samstag, dass Beschwerden einzelner Mitglieder über die steigende Zahl chinesischer Reiseleiter, die illegal in Thailand arbeiten, auf taube Ohren gestoßen seien.

Chinesische Touristen kehren seit Januar in großer Zahl nach Thailand zurück, aber die meisten der Reiseführer, die davon profitieren, sind Ausländer, die illegal in Thailand arbeiten, sagte er.

Reiseveranstalter – meist in chinesischem Besitz – behaupten, sie müssten Ausländer einstellen, weil es in Thailand an chinesischsprachigen Reiseleitern fehle, aber lizenzierte chinesischsprachige Mitglieder des Verbandes seien immer noch auf der Suche nach Arbeit, sagte er.

Sie haben sich bei einer Reihe von staatlichen Behörden beschwert und sie gebeten, etwas gegen illegale Reiseleiter zu unternehmen, die ihnen die Arbeitsplätze „stehlen“, aber es wurde nichts unternommen, so Khun Paisal.

Bei einem Treffen am Samstag (18. März 2023) beschlossen die Verbandsmitglieder, eine Beschwerde an Premierminister Prayut Chan-o-cha, das Ministerium für Tourismus und Sport und das Arbeitsministerium zu richten. In der Beschwerde werden sie aufgefordert, zusammenzuarbeiten, um die Arbeit illegaler Reiseleiter in Thailand zu unterbinden, informierte Khun Paisal.

„Graue chinesische Unternehmen“ begannen laut Khun Paisal im Oktober letzten Jahres mit dem Import von nicht lizenzierten Reiseleitern, nachdem Thailand wieder vollständig für ausländische Touristen geöffnet wurde.

Die lizenzierten Reiseleiter hatten während der Covid-19-Pandemie, als es fast keine chinesischen Touristen gab, sehr zu leiden, und viele mussten sich andere Jobs suchen, um zu überleben, fügte Khun Paisal hinzu.