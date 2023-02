Chinese stürzt aus dem 27. Stock

Von: Björn Jahner | 07.02.23

PATTAYA: Am Dienstagmorgen (7. Februar 2023) stürzte ein chinesischer Tourist um 06.16 Uhr von einem Condominium an der Thepprasit Road in Jomtien in den Tod.

Das Opfer hinterließ einen Abschiedsbrief mit den Worten „Sorry, I Suicide. Goodbye everybody, All of you can throw away my stuff (Name des Opfers) 6/Feb/2023”.

Das Opfer wurde von der Polizei in Pattaya als ein 39-jähriger chinesischer Tourist identifiziert. Er wurde tot auf der Straße neben dem Wohnblock gefunden.

Die Wohnanlage hat 35 Stockwerke. Das Opfer soll aus dem 27. Stock gesprungen sein, da sich seine Schlüsselkarte in einer Plastiktüte befand, die mit Klebeband um seinen Arm gewickelt war.

Das 39-jährige Opfer trug ein graues T-Shirt und eine schwarz-braune Hose. Er erlitt mehrere schwere Verletzungen und war auf der Stelle tot.

Ein Wachmann der Wohnanlage sagte gegenüber lokalen Medien, dass er beim Parken seines Motorrads nach oben blickte und den Mann in der Luft herumfuchteln sah, bevor er in die Tiefe stürzte.

Der Wachmann war geschockt und verständigte sofort die Polizei an, als er wieder zu sich kam.

Die Ermittler untersuchten das Zimmer des Opfers im 27. Stock und fanden die oben genannte Notiz in gebrochenem Englisch.

Im Zimmer wurden keine Anzeichen für ein Verbrechen oder eine Gewalttat gefunden.

Die Leiche des Opfers wurde zur Autopsie in ein Polizeikrankenhaus gebracht.

Am 16. Januar stürzte ein chinesischer Reiseveranstalter von einem Hotel in Pattaya in den Tod. Das Opfer zeigte vor dem Sturz seltsame Verhaltensweisen.