Foto: The Nation

CHIANG RAI: Ein für den kommenden Dienstag (4. Apr. 2023) in Chiang Rai angesetztes Fußballspiel wird nicht wegen des gefährlichen, vorherrschenden Smogs in der Stadt im hohen Norden des Landes verschoben, teilte die Thai League am Mittwoch (29. Mrz. 2023) mit.

Chiang Rai United wird am kommenden Dienstag im LEO Chiang Rai Stadion gegen Port FC antreten. Die Thai League teilte mit, dass das Spiel wie geplant stattfinden wird, da Port FC keine Verlegung wünscht.

Zuvor hatte Chiang Rai United die Thai League gebeten, das Spiel wegen der gefährlichen Feinstaubwerte zu verschieben. Der amtierende Thai League-Präsident Korawee Prisananantakul sagte, dass er beiden Mannschaften geraten habe, miteinander über das Problem zu sprechen.

Die Thai League könne nur dann einen neuen Spieltermin ansetzen, wenn beide Seiten der Verlegung zustimmen, so Khun Korawee.