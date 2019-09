Chiang Rai feiert seine Kaffeekultur

CHIANG RAI: Kaffeetanten und Schaumlöffler kommen bei der „Amazing Brew and Blend @ Chiang Rai Fair“ auf ihre Kosten, die vom heutigen Freitag bis Sonntag im Lantham Lansilpa Tin Phaya Mengrai im Bezirk Muang in Chiang Rai im hohen Norden des Landes veranstaltet wird.

Ausgerichtet von der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT), um Chiang Rai als die Kaffeehauptstadt des Landes zu promoten, dürfen sich die Besucher drei Tage lang auf ein unterhaltsames Programm und natürlich jede Menge Heißgetränke von 30 der besten Kaffee- und Teeanbieter Thailands freuen. Mit dabei ist zum Beispiel Chiang Rais bekannter „Buffalo Coffee Shop“, der seine sündhaft teure Spezialität des Hauses präsentiert: Büffeldung-Kaffee, der für mehr als 10.000 Baht pro Kilogramm gehandelt wird, angelehnt an den bekannten indonesischen „Kopi Luwak“ beziehungsweise „Schleichkatzenkaffee“, der ursprünglich aus halb verdauten Kaffeebohnen in Exkrementen von in freier Wildbahn lebenden Fleckenmusangs hergestellt wurde. Zu den weiteren Höhepunkten zählen ein Kaffee-Spa, das Bemalen von Kaffeetassen und Konzerte mit bekannten thailändischen Stars wie New & Jew, Lula, Season Five, Tom Isara, Kangsom Tanatat, The Parkisnon und SY51.

Zum Wohle der Umwelt werden die Besucher aufgefordert, ihre eigene Kaffeetasse mitzubringen. Als Dankeschön für ihr grünes Bewusstsein erhalten sie in teilnehmenden Coffee Shops spezielle Rabatte.



Infos auf Facebook. Weitere Auskünfte erteilt auch das TAT Contact Cenrter unter der Kurzwahl 1672.