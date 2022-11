Von: Björn Jahner | 21.11.22

BANGKOK: Die Befürworter der Legalisierung von Cannabis in Thailand planen proaktiv Kundgebungen vor dem Regierungsgebäude, die mit einer Sitzung der Betäubungsmittelkontrollbehörde zusammenfallen sollen. Auf der Sitzung am Dienstag (22. November 2022) wird der Vorstoß der Cannabisgegner erörtert, die Pflanze wieder in den Status eines Betäubungsmittels des Typs 5 zurückzustufen.

In einem offiziellen Schreiben fordern die Befürworter die Politiker zur Unterstützung des Cannabis-Hanf-Gesetzes auf. Sie sind der Meinung, dass eine bessere Regulierung zur Kontrolle des uneingeschränkten Konsums von Freizeitmarihuana eine bessere Alternative ist als die erneute Kriminalisierung des Krauts.

Ein Vertreter des People's Network for Cannabis Legalisation in Thailand meldete sich am Freitag (18. November 2022) auf Facebook zu Wort. Er appellierte an den stellvertretenden Premierminister Wissanu Krea-ngam, der dem Narcotics Control Board vorsteht, die Pflanze nicht auf die Liste der Betäubungsmittel des Typs 5 zu setzen. Er forderte die Behörde auf, stattdessen ein strengeres Cannabisgesetz zu verabschieden, das einige Vorschriften zur Einschränkung des weit verbreiteten Freizeitkonsums vorsieht. Er kündigte außerdem seine Teilnahme an der für Dienstag geplanten Protestveranstaltung an.

Er forderte die Politiker auf, die Notlage der Kleinbauern und Geschäftsleute zu bedenken, die viel in den Anbau und die Ernte von Marihuana investiert oder Cannabisgeschäfte eröffnet haben, die illegal werden könnten, wenn die Droge wieder als Betäubungsmittel des Typs 5 eingestuft wird.

„Der Versuch, Cannabis wieder als Betäubungsmittel einzustufen, wird Millionen von Menschen betreffen, die es anbauen. Außerdem würde der Erlass den Menschen den Zugang zu Cannabis langfristig verwehren“, warnte er.

Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul hat sich für die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen und dazu aufgerufen, den Nutzen für die Öffentlichkeit in den Vordergrund zu stellen, anstatt harte Sanktionen zu verhängen. Der Sprecher der Demokratischen Partei antwortete darauf, dass die Regierung keine Befürwortung von Cannabis für den Freizeitgebrauch implizieren sollte.

Er sagte, dass die Entkriminalisierung geregelt werden müsse, um den Freizeitkonsum einzuschränken. Es sei nur für Forschung und Entwicklung sowie für medizinische Zwecke gedacht, und die Entkriminalisierung solle das Wirtschaftswachstum ankurbeln. Der Sprecher sagte, dass der neue Gesetzesentwurf nicht genug tue, um den Freizeitkonsum einzuschränken und zu verhindern, dass Cannabis in die Hände von Studenten und jungen Menschen falle.

Die Bhumjaithai-Partei, die Thailand die Cannabis-Legalisierung beschert hatte, kann eine Verschiebung des Vorschlags zu einer erneuten Überprüfung beantragen, aber derzeit ist vorgesehen, dass er am 7. Dezember 2022 in einer Parlamentsdebatte vorgestellt wird. Die Gegner der Entkriminalisierung von Cannabis drohen mit der Ablehnung des Gesetzesentwurfes, wenn er nicht verschärft wird, und der Sprecher der Demokratischen Partei forderte, dass eine stärkere Regulierung notwendig sei.

„Die Mitglieder des Parlaments, die Vertreter des thailändischen Volkes sind, können hier nicht die Augen verschließen. Wenn die Politik nicht zu einem fairen und ausgewogenen Ergebnis führt, kann das Parlament Cannabis von der Liste streichen.“