Von: Redaktion DER FARANG | 11.11.18

PATTAYA: Zwei Männer werden strafrechtlich verfolgt, weil sie von zwei chinesischen Touristen für das Wegwerfen von Zigarettenstummel jeweils 2.000 Baht Bußgeld bekommen, aber keine Quittung ausgestellt hatten.

Die 24 und 27 Jahre alten Männer sind nicht Angestellte der Stadtverwaltung, arbeiten aber in der Special Affairs Divison für Pattaya. Sie hatten die 4.000 Baht in die eigene Tasche gesteckt. Sie können nach dem Gesetz zu einer Haft bis zu einem Jahr und/oder zu einer Geldstrafe bis zu 20.000 Baht bestraft werden. Die Festnahmen erfolgten nach einer Beschwerde zweier chinesischer Touristen in Begleitung eines Reiseführers, wonach sie an zwei Männern in Uniformen von Pattaya City jeweils 2.000 Baht Geldstrafe für das Wegwerfen von Zigaretten gezahlt hatten. Aus Angst, verhaftet zu werden, gaben die Urlauber das Geld, aber die Männer gaben ihnen keine Quittungen, sagte Oberst Sathit Phraodaeng, Ermittlungsleiter der Polizeistation Pattaya.

Das Wegwerfen von Zigarettenkippen oder Kaugummi auf Straßen oder in öffentlichen Bereichen ist ein Verstoß gegen das Gesetz über öffentliche Sauberkeit von 1992 und kann mit einer Geldstrafe von bis zu 2.000 Baht geahndet werden. Die beiden Angeklagten bestritten zunächst, Fehlverhalten begangen zu haben, obwohl die chinesischen Touristen sie identifizierten. Nachdem die Polizei ihnen ein Video über den Zwischenfall gezeigt hatte, gestand das Duo, dass es von jedem Touristen 2.000 Baht verlangt hatte. Das Geld behielten sie für den persönlichen Gebrauch. Ronnakit Ekasing, stellvertretender Bürgermeister, ordnete am Samstag an die Entlassung der beiden Männer an.