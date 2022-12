Von: Björn Jahner | 03.12.22

BANGKOK: Die Transport Co. Ltd., staatlicher Betreiber der interprovinziellen Fern- und Linienbusse, ist nach eigenen Angaben auf einen starken Anstieg der Fahrgastzahlen an den beiden langen Wochenenden in diesem Monat sowie an den Neujahrsfeiern vorbereitet und bietet seinen Fahrgästen die Onlinesitzplatzreservierung an.

Der Präsident der Transport Co. Ltd. Sanyalak Panyawatthanalikhit informierte am Donnerstag die Presse, dass das Unternehmen die Anzahl der Busse und Minivans auf seinen Strecken im Vorfeld der langen Wochenenden in dieser und der nächsten Woche erhöht habe.

An beiden langen Wochenenden seien täglich 2.900 Abfahrten von Bussen und Minivans aus der Hauptstadt geplant, sagte er und fügte hinzu, dass sie 32.000 Fahrgäste pro Tag aufnehmen können. Das Unternehmen habe auch 3.000 tägliche Rückfahrten geplant, die 33.000 Fahrgäste pro Tag aufnehmen können, so Khun Sanyalak.

Das Unternehmen nimmt auch Onlinereservierungen für jede Strecke entgegen. Mit dieser Maßnahme soll langen Warteschlangen an den Ticketschaltern entgegengewirkt und die Covid-19-Gefahr reduziert werden.

Das Unternehmen werde sich laut Khun Sanyalak streng an die Covid-19-Präventionsmaßnahmen halten, und alle Busse und Fahrer würden vor der Abfahrt kontrolliert werden. Um die Sicherheit weiter zu gewährleisten, seien alle Fahrer angewiesen worden, nicht zu schnell zu fahren, fügte er hinzu.

Dieses Wochenende ist ein langes Wochenende, da am Montag (5. Dezember 2022) der nationale Vatertag gefeiert wird. Das nächste Wochenende (9.–12. Dez. 2022) ist wegen des Verfassungstages am 10. Dezember 2022 ebenfalls ein langes Wochenende. Da dieser Tag in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, ist der darauffolgende Montag (12. Dezember 2022) – wie in Thailand üblich – ein Ersatzfeiertag.