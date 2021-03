Von: Redaktion DER FARANG | 05.03.21

Dieses Jahr darf in Pattaya an Songkran wieder gespritzt werden! Foto: Jahner

PATTAYA: Die Regierung hat der Stadt nach Angaben von Bürgermeister Sonthaya Khunpluem die Ausrichtung des Songkran-Festivals erlaubt.

Das thailändische Neujahrsfest wird vom 13. bis 15. April landesweit begangen. Laut dem Bürgermeister schließt Songkran in Pattaya neben buddhistischen Zeremonien das traditionelle Wasserfest am 19. April und am 18. April in Naklua ein. Details werden jetzt ausgearbeitet und bald bekannt gegeben.

Covid-Vorsichtsmaßnahmen beinhalten das Tragen von Masken, Checkpoints zum Betreten der Veranstaltungen, Begrenzung der Menschenmengen, Temperaturkontrollen und soziale Distanzierung.