Von: Redaktion (dpa) | 26.03.24 | Überblick

Teile der Francis-Scott-Key-Brücke stehen noch, nachdem ein Containerschiff in Baltimore mit einem Träger kollidiert ist. Foto: Steve Ruark/Ap/dpa

Schiffsbesatzung nach Brückeneinsturz in Baltimore wohlauf

BALTIMORE: Nach dem Brückeneinsturz in der US-Stadt Baltimore ist die Besatzung des Schiffs, das einen der Stützpfeiler gerammt hatte, nach Angaben der Eigentümer wohlauf. Es gebe keine Verletzten auf dem Schiff, hieß es am Dienstagmorgen (Ortszeit) in einer Mitteilung, die der «New York Times» vorlag. Die Eigentümer bestätigten demnach den Vorfall. Das Schiff mit dem Namen «Dali» habe einen der Brückenpfeiler gegen 1.30 Uhr gerammt. Die Ursache der Kollision müsse noch ermittelt werden.

Wie mehrere US-Medien unter Berufung auf die Küstenwache berichteten, handelt es sich bei der «Dali» um ein Containerschiff, das unter der Flagge Singapurs von Baltimore aus nach Sri Lanka fahren sollte. Das Schiff sei knapp 290 Meter lang. Auf dem Portal Marinetraffic hieß es, die «Dali» habe den Hafen von Baltimore um 1 Uhr (Ortszeit) verlassen.

Auf in den sozialen Netzwerken verbreiteten Videos einer Überwachungskamera war zu sehen, wie das Schiff einen der Stützpfeiler rammte und die Autobrücke daraufhin ins Wasser stürzte. Auch mehrere Autos, die zum Zeitpunkt des Einsturzes blinkend auf der Brücke standen, stürzten demnach in den Fluss. Nach Angaben des Senders CNN suchten Rettungskräfte aktuell nach mindestens 20 Menschen, die ins Wasser gestürzt sein könnten. Berichte über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht.

Die Francis Scott Key Bridge führt über den Patapsco River in der Metropole im Nordosten der USA. Sie ist nach Angaben der Verkehrsbehörde des US-Bundesstaats Maryland mehr als 2,5 Kilometer lang und hat vier Fahrspuren.

Brücke in Baltimore nach Schiffskollision eingestürzt

BALTIMORE: In der US-Stadt Baltimore ist ein Schiff in eine vierspurige Autobrücke gefahren und hat diese teilweise zum Einsturz gebracht. Das teilte die Verkehrsbehörde des Bundesstaates Maryland am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) mit.

Gegen 1.30 Uhr seien erste Notrufe eingegangen, berichteten die «New York Times» und der Sender CBS News unter Berufung auf die Küstenwache und die Feuerwehr.

Die Francis Scott Key Bridge führt über den Hafen der Metropole im Nordosten der USA. Sie ist nach Angaben der Verkehrsbehörde Maryland mehr als 2,5 Kilometer lang und hat vier Fahrspuren.

Nach Informationen des Senders CBS befinden sich mindestens sieben Menschen im Wasser. Die Rettungsarbeiten seien im Gange, ein Tauch-Team sei vor Ort. Wie viele Fahrzeuge sich zum Zeitpunkt des Einsturzes auf der Brücke befunden hatten, war demnach zunächst unklar. Berichte über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht.

Baltimores Bürgermeister Brandon Scott teilte auf X (vormals Twitter) mit, er habe Kenntnis vom Vorfall an der Key-Brücke und sei auf dem Weg dorthin. «Noteinsatzkräfte sind vor Ort und die Rettungsarbeiten laufen.»