Boxerin Sudaporn Seesondee gewinnt Bronze

Von: Redaktion DER FARANG | 06.08.21

TOKIO/BANGKOK: Thailands Boxerin Sudaporn Seesondee verlor am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Tokio das Halbfinale im 60-kg-Kampf der Frauen gegen die Irin Kellie Harrington mit 2:3, freute sich aber dennoch über die Bronzemedaille.

Die beiden lieferten sich in der ersten Runde einen vorsichtigen Kampf, den Harrington für sich entscheiden konnte. In der zweiten Runde erhöhte Sudaporn das Tempo, verlor aber auch diese Runde. In der letzten Runde kämpfte die Thailänderin selbstbewusst und hoffte, die Kampfrichter zu beeindrucken, aber Harrington konnte sie mit 3:2 besiegen.

„Sie hat ihr Bestes gegeben", schrieb der thailändische Boxverband in einem Facebook-Kommentar. Sudaporn ist die erste thailändische Boxerin, die eine olympische Medaille gewonnen hat. Die 29-Jährige unterlag auch im WM-Finale 2018 der 31-jährigen Dublinerin mit 2:3.