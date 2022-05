Von: Björn Jahner | 26.05.22

Foto: The Bikers Café Thailand

Hunderte Biker werden auch am kommenden Sonntag wieder zum nächsten Motorrad-Themen-Event im The Bikers Café Thailand strömen.

SATTAHIP: Probefahrten mit den neuesten Honda Big Bikes, viele Gleichgesinnte Biker und beliebte westliche und thailändische Küchenklassiker in Buffetform bietet der bevorstehende „Honda Meet“ im The Bikers Café Thailand in Sattahip am kommenden Sonntag (29. Mai 2022) von 11.00 bis 16.00 Uhr.

Natürlich kommen auf der beliebten Veranstaltungsreihe nicht nur Big-Bike-Fans des japanischen Herstellers auf ihre Kosten, sondern alle, die ein großes Angebot an westlichen und thailändischen Speisen – „all you can eat“ – genießen möchten!

Burger, Pizzen und mehr „all you can eat“

Das All-You-Can-Eat-Buffet lässt sich kein Gast entgehen, ob vor oder nach der Probefahrt!

Achara und Martin Koller und Team werden ihren Gästen ein umfangreiches Buffet à la discretion anbieten, das eine Auswahl der beliebtesten westlichen Gerichte wie Burger, Pizzen, Chicken Nuggets, Chicken Wings, Spaghetti, Fleischbällchen, Knoblauch-Käsebrot, Rosinenbrot, Gemüse, Obst und Salat sowie thailändische Klassiker wie Som Tum, grünes Curry etc. beinhaltet. Buffetpreis pro Person: 199 Baht „all you can eat“.

6 Honda-Modelle stehen zur Probefahrt bereit

Diesmal zu Gast im beliebtesten Motorrad-Themen-Restaurant der Ostküste ist der lookale Motorradhändler Honda Big Wing Pattaya. Ausgestellt und für eine Probefahrt zur Verfügung gestellt werden nachfolgende Modelle:

Honda Goldwing 1800, Honda CBR1000 RR-R, Honda CB1300 Super Four, Honda X-ADV, Honda Africa Twin, Honda CB 500X.

Für Fragen und Auskünfte aus erster Hand steht den Besuchern das Team von Honda BigWing Pattaya mit einem Ausstellungspavillon zum persönlichen Gespräch gerne zur Verfügung.

Ausstellung seltener Honda-Modelle

Ein weiterer Höhepunkt des Honda Meet @ The Bikers Café Thailand ist eine Ausstellung von atemberaubenden und seltenen Honda-Motorrad-Modellen, darunter eine Honda CBX (1979, 6-Zylinder), Honda VFR 750 RC 30 (1988), Honda CBR 900 RR (1993), Honda Valkyrie (2001, 6-Zylinder) usw.

Schnelle und einfache Anfahrt

Dank Anbindung an den Motorway 7 und an den Highway 331 ist The Bikers Café Thailand von Pattaya aus schnell und unkompliziert zu erreichen. Meiden sollte man hingegen die Sukhumvit Road, da sich derzeit auf der Route mehrere Baustellen befinden, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen.

Nicht verpassen: Honda Meet @ The Bikers Café Thailand am Sonntag, 29. Mai 2022 von 11.00 bis Uhr.

Achara und Martin Koller sowie Team freuen sich darauf, alle Freunde und Gäste im The Bikers Café Thailand begrüßen zu dürfen. Infos auf Facebook.

Öffnungszeiten

Mittwoch bis Freitag von 11.45–21.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 09.00–21.00 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen

Adresse & Koordinaten

Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip, 12.678059, 100.958995. Standort auf Google Maps.

Reservierung und Kontakt

Tel: 085-299.6188.

