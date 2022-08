Von: Björn Jahner | 01.08.22

„Big Joke“ in Pattaya. Foto: Thai Rath

PATTAYA: Thailands Top-Cop Generalleutnant Surachate Hakpan, bekannt unter seinem Spitznamen „Big Joke“, besuchte am Wochenende Pattaya und stellte fest, dass die Polizeistation Pattaya City völlig verdreckt war.

Der einst entlassene Chef der Einwanderungsbehörde, der jetzt ein hochrangiger Berater ist, besucht in der Regel die örtlichen Polizeidienststellen, sagt ein paar nette Worte und lobt die örtlichen Einsatzkräfte, bevor er wieder nach Bangkok zurückkehrt.

Letzte Woche tat er genau dies in Betong in der Provinz Yala im tiefen Süden des Landes, wo die Polizeistation für die Umsetzung des viel gepriesenen Projekts „Smart Safety Zone 4.0“ von Chefgeneral Suwat Chaengyodsuk hoch gelobt wurde.

Doch in Pattaya hingegen fand er bei einem Treffen mit allen örtlichen Spitzenbeamten und Vertretern der einflussreichen Medien, die Thai Rath auf Englisch als „Big 6“ bezeichnete, scharfe Worte.

In Anwesenheit des stellvertretenden Regionalleiters, des Provinzleiters und des Leiters des Polizeireviers von Pattaya Pol Col Kulachart Kulachai kritisierte „Big Joke“ die Polizei von Pattaya scharf.

„Ich komme schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren nach Pattaya. Die Polizeistation hier ist so schmutzig wie eh und je. Das können Sie wirklich viel besser machen. Ihr müsst effizienter arbeiten“, so Khun Surachate.

Seine Bemerkungen könnten in einem breiteren Kontext gesehen werden und sich auf die schlechte Polizeiarbeit der gesamten Polizei in Pattaya beziehen, merkten lokale Medien an.

Es ist weithin bekannt, dass eine Polizeistelle in Chonburi – und besonders in Pattaya – viel Geld erfordert, um den Besitzer zu wechseln, da es in dem Urlaubsort reiche Hintermänner gibt.

Die Kritik an Pattayas Polizei entfachte zu einem Zeitpunkt, an dem die örtliche Polizei in der Rangliste der „Smart Safety Zone“ einen mickrigen 23. Platz belegt hat.

„Schauen Sie sich den Mueang-Bezirk der Chonburi-Polizeistation an“, führte „Big Joke“ fort. „Sie ist nicht so bekannt wie Pattaya, und doch läuft alles reibungslos und effizient, und die Polizeistation sieht professionell aus“, so Khun Surachate.

„Sie sind die Nummer 1 in der Rangliste der Sicherheitszonen und lassen Pattaya sprichwörtlich wie einen wunden Daumen dastehen“, fügte Khun Surachate hinzu.

Er wies den Provinzchef an, mit dem Leiter der Polizeistation in Pattaya zusammenzuarbeiten, um Ideen auszutauschen.

Nach Aussage der thailändischen Tageszeitung „Thai Rath“ waren bei dem Treffen der stellvertretende Leiter der Region 2 Generalmajor Surajit Chingnawan und der Leiter der Provinz Generalmajor Attasit Kitjahan anwesend waren.