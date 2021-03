Von: Redaktion DER FARANG | 29.03.21

Generalleutnant Surachate „Big Joke“ Hakparn, ehemaliger Kommissar der Immigration. Foto: The Nation

BANGKOK. Die Rückkehr von Generalleutnant Surachate „Big Joke“ Hakparn, ehemaliger Kommissar der Immigration, zur Polizei ist jetzt offiziell: Mit Wirkung vom 27. März wurde er vom Büro des Premierministers zum Königlichen Thailändischen Polizeibüro und in die Position eines Beraters versetzt.

Die Versetzung von Surachate erfolgte durch eine königliche Anweisung, die am 28. März in der „Royal Gazette“ veröffentlicht wurde. Der Befehl war von Premierminister Prayut Chan-o-cha gegengezeichnet worden. Am 11. März hatte die Polizeikommission eine neue Position im Hauptquartier der Polizei genehmigt, einen Berater der Stufe 9. Das führte zu Spekulationen, dass diese Position speziell für den Generalleutnant geschaffen wurde.

Surachate, auch bekannt als „Big Joke", war früher Chef der Immigration, einer Einheit der Polizei. Er wurde 2019 plötzlich auf einen inaktiven Posten als Berater im Büro des Premierministers versetzt, aus Gründen, die nie offiziell mitgeteilt wurden. Ebenso undurchsichtig waren die Umstände der Schüsse auf seinen Lexus-SUV im Januar letzten Jahres. Surachate behauptete, der Angriff stehe im Zusammenhang mit der umstrittenen Beschaffung eines teuren biometrischen Ausweissystems durch die Einwanderungsbehörde, eine Entscheidung, die er abgelehnt hatte.