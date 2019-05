Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.19

BANGKOK: Landesweit sind die Tempelleitungen aufgerufen worden, Gläubige davon abzuhalten, Bettler Geld zu geben.

Nach dem Bettler-Kontroll-Gesetz, das am Montag in der „Royal Gazette“ veröffentlicht wurde und innerhalb von 90 Tagen in Kraft tritt, wird das Betteln künftig illegal sein. Laut General Anantaporn Kanjanarat, Chef des Ministeriums für soziale Entwicklung (MSDHS), sollte für nationale MSDHS-Projekte zur beruflichen Förderung von Bettlern gespendet werden. Entsprechende Aufkleber in Englisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Kambodschanisch und Myanmarisch würden bald an Touristenattraktionen, Flughäfen und staatlichen Büros platziert. Zwischen Oktober 2018 und März dieses Jahres wurden 237 Bettler (darunter 156 Thais und 81 ausländische Migranten) aufgegriffen. Bettler müssen künftig mit einer Haftstrafe von einem Monat und/oder einer Geldstrafe von höchstens 10.000 Baht rechnen. Das neue Gesetz sieht vor, Bettlern den Zugang zu Schutzzentren zu ermöglichen.