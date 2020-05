Von: Björn Jahner | 10.05.20

Ein angetrunkenes Affenweibchen kam ums Leben, als es probierte die Sukhumvit Road in Sattahip zu überqueren, um einen männlichen Artgenossen zu erreichen. Symbolbild: DaukeR / Adobe Stock

PATTAYA: Nahe der Militärbasis in Sattahip kam kürzlich ein betrunkener Affe beim Versuch ums Leben, die vielbefahrene Sukhumvit Road zu überqueren.

Die herbeigerufenen Einsatzkräfte fanden das Affenweibchen tot auf der Fahrbahn, neben dem Tier lagen zwei leere Bierflaschen. Wie es dem Primat gelang, trotz Alkoholverkaufsverbot an Bier zu kommen, konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die Beamten vermuten jedoch, dass das Weibchen auf zwei nicht ausgetrunkene Flaschen stieß und sich an diesen labte, bevor es sich entschied, die Straße zu überqueren, wo auf der gegenüberliegenden Seite des Highways ein männlicher Artgenosse wartete. Man entschied sich, den Tierkadaver in einem nahegelegenen Waldstück zu beerdigen. Böse Zungen spotten unterdessen, dass Anti-Alkohol-Aktivisten diesen tierischen Vorfall dazu missbrauchen könnten, um zu argumentieren, dass mit dem Konsum von Alkohol das Risiko steigt, die Einhaltung der sozialen Distanz und das Versammlungsverbot zu miss­achten und sich die Gefahr von Unfällen mit Todesfolge im Straßenverkehr erhöht.