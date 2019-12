Betrüger haben an den Feiertagen Hochkonjunktur

BANGKOK: Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und mit der Zahl der Feierlichkeiten zwischen Weihnachten und Neujahr steigt auch die Zahl der Betrugsfälle und kriminellen Aktivitäten, warnt das Crime Suppression Division (CSD) der Metropolpolizei von Bangkok auf ihrer Facebook-Seite.

CSD-Chef Jirabhop Bhuridej ruft die Bevölkerung auf, wachsam zu sein, egal ob sie die Feiertage im Urlaub verbringt oder daheim. Gemäß Pol Col Neti Wongkulap belegen Zahlen aus der Kriminalitätsstatistik, dass Kriminelle in den Feiertagen zum Jahresende Hochkonjunktur haben. Mit erhöhter Polizeipräsenz sollen Straftaten entgegengewirkt werden.

In der Warnung des CSD werden die 10 häufigsten Betrugsfälle aufgeführt:

1. Geschenkkorb-Trick

Ein Fremder mit einem Neujahrsgeschenk in der Hand klingelt oder klopft an der Tür, um sich Zugang zu Haus oder Wohnung zu verschaffen. Die Übergabe des Geschenkes wird dabei als Vorwand genutzt, denn Ziel des Täters ist, unbemerkt Wertsachen zu stehlen. Möglich sind auch Fälle, in denen Trickbetrug in Gewalt umschlägt, zum Beispiel wenn der Täter ertappt wird.

2. Der falsche Techniker

Unbekannte geben sich als Techniker oder Monteur der Telefongesellschaft, des Stromanbieters etc. aus, um sich Zugang zu Haus oder Wohnung zu verschaffen und Wertsachen zu stehlen. Bei der Nennung der Gründe sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt!

3. Schmuckwarenreinigung

Betrüger unterbreiten ihren Opfern das Angebot, Schmuckwaren zu reinigen. In einem unachtsamen Moment des Besitzers, tauschen sie den echten Schmuck gegen wertlose Fälschungen aus.

4. Veranstaltungsbetrug

Hierbei sind zwei Betrugsmaschen möglich:

a) Die Party ist vorbei, die Gäste sind gegangen und der Veranstalter bleibt auf den Kosten sitzen.

b) Ein Veranstalter verlangt Vorkasse, ohne danach die vereinbarte Leistung zu erbringen.

5. Spendensammlung

Betrüger geben vor, Bargeldspenden zu sammeln, der für einen wohltätigen Zweck bestimmt sei. Zum Beispiel für Behinderte, Waisenkinder, Tierheime etc.

6. Falschgeld

Betrüger nutzen das hohe Kundenaufkommen in Shopping Malls, Geschäften, Touristenattraktionen etc., um Falschgeld unbemerkt in den Umlauf zu bringen.

7.Taschendiebstahl

Taschendiebe lieben Menschenmengen – Im Getümmel können sie sich unauffällig nähern und ihre Opfer bestehlen, ohne dass es gleich auffällt. Empfohlen wird, Wertsachen eng am Körper zum Beispiel mit einer Bauchtasche unter dem Hemd zu tragen. Wer dies nicht möchte kann besonders wertvolle Dinge wie Kreditkarten oder ähnliches auch im Hotel im Safe zurücklassen.

8. Kartenspielertrick

Reisende werden zum Beispiel in Busse oder Bahnen unter Geldeinsatz zu einem Kartenspiel eingeladen, in den meisten Fällen sind die Karten gezinkt und der Einsatz verloren.

9. Gefälschte Waren

Wenn ansonsten teure Markenprodukte zu einem ungewöhnlich niedrigen Preis angeboten werden, dann handelt es sich in den meisten Fällen um billige Kopien des Originals.

10. K.o.-Tropfen

Kriminelle nutzen die ausgelassene Stimmung der Feiertage und freunden sich mit ihren Opfern an. Wenn sie ihr Vertrauen gewonnen haben, bieten sie ihnen Speisen oder Getränke an, in die sie zuvor K.-o.-Tropfen gemischt haben. Verliert das Opfer sein Bewusstsein, wird es um seine Wertsachen bestohlen.