BANGKOK: Ein in seinem Heimatland wegen Betrugs gesuchter Südkoreaner wurde bei einer Razzia der Polizei in seinem Hotelzimmer festgenommen.

Ein Team von der Touristen- und Immigrationspolizei verhaftete den 60-Jährigen im Rider Resort Hotel an der Soi Srinakarin im Bezirk Nong Bon, berichtete Generalmajor Surachate Hakparn, Leiter der Immigration, am Samstag. Der Koreaner wurde mit vier Haftbefehlen gesucht, wegen mehrfachen Betrugs mit einem Schaden von umgerechnet mehr als 3,8 Millionen Baht. Er flüchtete nach Thailand und soll hier thailändische Geschäftsleute betrogen hatte, indem er sie zu Investitionen in Hotels und Golfplätzen in Bangkok, Chonburi und in Phuket überredete.