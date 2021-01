Written by: Redaktion DER FARANG

BANGKOK: Eine Reihe von Einschränkungen, die Reisebeschränkungen, freiwilliges Arbeiten von zu Hause aus, Schulschließungen, ein Verbot des Alkoholausschanks in Restaurants und aller publikumswirksamen Aktivitäten, insbesondere in 28 Provinzen, die als „Rote Zonen" deklariert wurden, beinhalten, treten nach einem Bericht von „Thai PBS“ ab Montag in Kraft.

Unter Berufung auf das Notstandsdekret verhängte Premierminister Prayut Chan-o-cha acht Präventivmaßnahmen, die den aktuellen und unaufhaltsamen Anstieg der COVID-19-Infektionen im Land eindämmen sollen. Es besteht ein Verbot der Nutzung aller Gebäude oder Räume, die als ansteckungsgefährdet gelten, für Unterricht, Prüfungen, Schulungen oder andere Aktivitäten, die Menschen zusammenbringen würden, mit Ausnahme von offiziellen und wohltätigen Aktivitäten.

Menschen, die in den „Roten Zonen“ leben, wird geraten, alle Pläne, die Provinzen zu verlassen, auszusetzen oder zu verschieben, es sei denn, es ist absolut notwendig. Die Polizei wird eingesetzt, um Fahrzeuge zu kontrollieren, die die „Roten Zonen“ verlassen oder in sie einfahren. Um Staus in den Büros zu reduzieren, werden die Unternehmen gebeten, gestaffelte Arbeitszeiten oder einen alternativen Arbeitstag für ihre Mitarbeiter zu vereinbaren.

Der Verkauf und Konsum von Alkohol in Restaurants sind verboten, aber die Kunden dürfen essen. Alle Einkaufszentren, Gemeindezentren, Kaufhäuser, Ausstellungszentren, Konferenzsäle, Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte können wie gewohnt geöffnet bleiben, müssen aber die von der CCSA festgelegten Richtlinien einhalten.

Alle auf Menschenansammlungen basierenden Aktivitäten, wie Konferenzen, Seminare, Bankette, Verteilung von Lebensmitteln oder anderen Gegenständen, sind in allen „Roten Zonen“ verboten, außer für Aktivitäten, die von offiziellen Organisationen und mit Genehmigung der Behörden organisiert werden.