Von: Redaktion DER FARANG | 27.05.19

BANGKOK: Der neue Bentley Continental ist mit unterschiedlichen Motoren erhältlich. Die leistungsgesteigerte GT-Variante des viersitzigen Luxus-Coupés mit Allradantrieb hat unter der Haube einen neuen 6-Liter-W12-Motor mit 635 PS.

Es rennt in 3,7 Sekunden auf Tempo 100, Schluss ist erst bei einer Höchstgeschwindigkeit von 333 km/h. Fahrdynamisch ist der Bentley Continental GT seinem Vorgänger spürbar überlegen. Den Verbrauch gibt der Hersteller mit 16,6 l/100km an. Der GT kostet in Thailand ab 22,1 Millionen Baht.