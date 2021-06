BANGKOK: Die Polizei hat eine Belohnung von 3.000 Baht für Hinweise zu illegalen Straßenrennen ausgeschrieben - wenn die Beamten Fahrer ermitteln und festnehmen können.

Videos von Straßenrennen können rund um die Uhr auf dem Facebook Social Media Center der Polizei hochgeladen werden, oder es können die Rufnummern 1599 oder 191 gewählt werden. Damrongsak Kittipraphat - in seiner Eigenschaft als Leiter einer Task Force, die gegen die Rennen vorgeht - gab jetzt Details zu drei Verhaftungen bekannt. Die Polizei setzte Jugendliche fest, beschlagnahmte Motorräder und verwarnte Eltern als Erziehungsberechtigte.

Der erste Fall ereignete sich auf der Suwannasorn Road in der Provinz Sa Kaeo, wo vier Motorradfahrer von der örtlichen Polizei verhaftet wurden. Zwei bekamen eine Strafe von zwei Monaten Gefängnis, die auf einen Monat halbiert und dann für sechs Monate ausgesetzt wurde. Drei Jugendliche wurden von der Polizei in Wang Nam Yen in Sa Kaeo verhaftet, die Eltern wurden verwarnt. Der dritte Fall ereignete sich auf der Nakhonburi-Serngsang Road in der Provinz Nakhon Ratchasima. Neun junge Menschen wurden vorübergehend festgenommen und fünf Motorräder beschlagnahmt. Polizisten hatten die Fahrer beim Rennen gefilmt und sie später zu Hause aufgesucht.