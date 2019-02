Von: Björn Jahner | 20.02.19

BANGKOK: Die Behörden haben die Kontrollen von Taxis in Bangkok verstärkt mit dem Ziel, alte Fahrzeuge aus dem Verkehr zu ziehen. So darf laut Gesetz kein Taxi länger als neun Jahre zur gelegentlichen Personenbeförderung eingesetzt werden.

Gemäß Peerapol Thawornsupacharoen, Chef des Department of Land Transport, wurden allein im November und Dezember letzten Jahres 93 Taxis in der Hauptstadt von den Kontrolleuren gestoppt, die aufgrund ihres Alters illegal betrieben wurden und deren Fahrer somit auch keine Taxikonzession vorweisen konnten. Für sie setzte es ein Bußgeld in Höhe von 10.000 Baht, zudem wurde an Ort und Stelle das Kennzeichen ihres Fahrzeugs eingezogen. Um weiteren schwarzen Schafen der Taxizunft das Handwerk zu legen, hat Peerapol angekündigt, die Kontrollen weiter fortzusetzen.