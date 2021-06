PATTAYA: Das Gesundheitsministerium hat zum Plan der Touristenmetropole Bedenken geäußert, ab Oktober geimpfte ausländische Urlauber ohne Quarantäne willkommen zu heißen.

Unter dem Motto „Pattaya, Move on" sollen mehr als zwei Drittel der Einwohner und Angestellten im Gastgewerbe gegen Covid-19 geimpft werden. Der Plan soll es vollständig geimpften ausländischen Touristen erlauben, nach Pattaya zu reisen, ohne dass sie für 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden. Ausländer sollen sich allerdings sieben Tage in den Bezirken Banglamung mit der Stadt Pattaya und Sattahip aufhalten, bevor sie in andere Gebiete reisen dürfen.



Das Ministerium argumentiert, im Gegensatz zur Ferieninsel Phuket sei Pattaya eher eine offene Stadt und befürchtet, dass es schwierig sein würde, die Bewegung der Touristen zu regulieren. Laut Thanes Supornsahasrungsri, Präsident des Chonburi Tourism Council, will sich die Stadt auf eine volle Wiedereröffnung vorbereiten, indem es eine „sanfte Wiedereröffnung" im August und September mit „versiegelten Route" für Ausländer ermöglicht.

Dies würde bedeuten, dass selbst vollständig geimpfte ausländische Touristen drei bis fünf Tage in ihren Hotels bleiben müssten, die ein Zertifikat der Safety & Health Administration (SHA) für hygienische Standards haben müssen. Der Tourismuschef hofft, dass diese Maßnahme dazu beitragen könnte, die Bedenken der Gesundheitsbehörden zur Wiedereröffnung im Oktober zu zerstreuen. Thanes ist optimistisch, dass Pattaya mehr Impfdosen erhalten wird, um mindestens 70 Prozent der Einwohner zu impfen. Dazu werden 900.000 Dosen benötigt.