Von: Björn Jahner | 03.04.23

PATTAYA: Das thailändische Neujahrsfest Songkran, das auch als Wasserfest bekannt ist, steht in weniger als zwei Wochen vor der Tür. Im Hinblick auf die während der Festtage in die Stadt strömenden inländischen und ausländischen Touristenmassen haben viele Einwohner und Auswanderer ihre Besorgnis über die seit langem bestehenden Verkehrsprobleme in der Innenstadt zum Ausdruck gebracht.

Obwohl in ganz Pattaya verschiedene Straßenbauprojekte durchgeführt werden, sind die Second Road und die Threpprasit Road eines der größten Probleme. Auch an der Pattaya Beach Road wird gebaut, doch betrifft dies in erster Linie die Gehwege und nicht die Straße.

Pattaya Watchdog, eine Gruppe in den sozialen Medien, die sich dem Aufzeigen von Problemen und Fragen widmet, hat regelmäßig Bedenken über die Second Road geäußert, insbesondere in der Nähe der Walking Street und der Avenue Mall, und darauf hingewiesen, dass die seit vielen Monaten andauernden Bauarbeiten zu einem großen Verkehrsproblem geworden sind.

Foto: Pattaya Watchdog

Bereits im September 2022 beschwerten sich die Anwohner über die Bauarbeiten an der Second Road, die bereits seit Monaten andauerten, weil verschiedene Projekte zur Verbesserung der Kanalisation durchgeführt wurden.

Damals und während der Weihnachts- und Silvester-Feiertage hatten die Stadtbeamten immer wieder erklärt, dass insbesondere die Arbeiten an der Second Road bis zum thailändischen Neujahrsfest abgeschlossen sein sollten, zumal in der Hochsaison an Weihnachten die Straßenarbeiten in diesem Gebiet den Verkehr regelmäßig zum Erliegen bringen.

Die Beamten der Stadt Pattaya haben jedoch erklärt, dass es Probleme mit den Auftragnehmern gab und sich die Straßenbauarbeiten deshalb in die Länge gezogen haben, so dass, obwohl in vielen Bereichen Verbesserungen eingetreten sind, große Teile der Second Road um die Avenue immer noch auf eine Spur reduziert sind.

Foto: Pattaya Watchdog

Viele Netizen, die sich in den sozialen Medien zu den scheinbar nicht enden wollenden Arbeiten äußerten, schlugen vor, in den nächsten Wochen rund um die Uhr zu arbeiten, um die Straße zumindest in einen befahrbaren Zustand zu versetzen und alle Fahrspuren für Songkran freizugeben. Einige haben vorgeschlagen, die laufenden Arbeiten zu unterbrechen und für Songkran nur eine unbefestigte Straße zu bauen, auf der man fahren kann, und die Arbeiten danach wieder aufzunehmen.

Wie dem auch sei, Songkran ist in 10 Tagen, und fast alle sind sich einig: Hunderttausende inländischer und thailändischer Touristen werden die Stadt während des Festes besuchen, vor allem am Wan Lai, dem 19. April 2023, und es muss etwas getan werden.

Bereits am ersten Aprilwochenende kam der Verkehr in der gesamten Stadt zum Erliegen, was ein Vorgeschmack darauf sein dürfte, was Pattaya an Songkran erwartet.