Von: Björn Jahner | 10.09.22

PATTAYA: Barbesitzer in Pattaya berichten, dass sie seit mehr als einer Woche unter einem Mangel an Leitungswasser leiden. Eine junge Barbesitzerin in der Soi 7, die 26-jährige Sasiprap Sirisawat, erzählte Reportern, ihr Wasser funktioniere manchmal, der Wasserdruck sei aber sehr schwach.

Khun Sasiprap führte fort, dass sie und andere Barbesitzer in derselben Gegend für 2.000 bis 3.000 Baht pro Tag Wasser von einem Wasserwagen kaufen mussten, um es in ihrer Bar zu verwenden. Sie fordert nun das Wasserwerk auf, das Problem zu überprüfen und zu lösen. Gegenüber den Reportern betonte sie, dass die Behörden bisher nicht reagiert haben.

„Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber es gibt keine Antwort. Bitte helfen Sie uns, wir leiden.“

Das Wasserwerk der Provinz teilte Reportern mit, dass sie sich mit dem Problem befasse.

Der Mangel an Leitungswasser ist in einigen Gebieten von Pattaya ein Problem. Im Juli protestierten über 50 Menschen aus dem Dorf Moo 4 in Pattaya, nachdem sie 30 Jahre lang kein Leitungswasser bekommen hatten. Die Dorfbewohner sagten, die Regierung habe ihnen leere Versprechungen gemacht, dass sich für sie etwas ändern würde. Ein Vertreter der Gemeinde sagte, der Unterbezirk Nong Plalai habe ihnen schon früher Leitungswasser zur Verfügung gestellt, das aber nicht sauber genug gewesen sei, um es zu benutzen. Die Dorfbewohner mussten zweimal pro Woche 170 Baht für einen Wassertank bezahlen.