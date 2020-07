Der große Ansturm blieb am ersten Tag der Aufhebung der Schließungsanordnung für Nachtleben-Etablissements aus. In Bangkok sowie in Pattaya. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK/PATTAYA: Mit tanzenden Barmädchen, die sowohl Gesichtsmasken als auch Bikinis trugen, wurden in den Rotlichtvierteln Bangkoks und Pattayas nach mehr als dreimonatiger Schließung wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Unterhaltungsstätten wieder geöffnet.

Bars, Karaoke-Lokale und Massagesalons gehörten zu der jüngsten Kategorie von Geschäften, denen es erlaubt war, wieder zu öffnen - mit Auflagen - jetzt, da Thailand 37 Tage ohne eine lokale Übertragung des Virus ist. Für Tausende von Frauen und Männern in der Nachtlebensbranche, die ums Überleben kämpft, bedeutete dies eine Rückkehr an ihren Arbeitsplatz.

„Ich habe mein gesamtes Einkommen verloren", sagte Bee der „Bangkok Post“. Die 27-jährige Tänzerin tritt in der XXX Lounge im Bezirk Patpong unter ihrem Künstlernamen auf. „Ich bin froh, dass ich wieder in meinem Job arbeiten kann, in dem ich gut bin. Ich habe kein Problem mit der Maske, denn sie ist eine der Vorsichtsmaßnahmen.“ Alle Kunden lassen ihre Temperatur messen. Sie müssen einen Namen und eine Telefonnummer angeben. Drinnen müssen alle mindestens einen Meter voneinander und zwei Meter von der Bühne entfernt sitzen.

Der britische Auswanderer Michael Theo gehörte zu denjenigen, die die Notwendigkeit in Frage stellten. „Man kann morgens einen vollbesetzten Skytrain mit 200 Personen nehmen, aber dann kann man in eine Bar kommen und muss einen Meter voneinander entfernt sitzen", kritisierte er.

Im Dream Boy-Club auf Patpongs Soi 1 versuchten Männer mit nacktem Oberkörper und Gesichtsschutz die wenigen Passanten von der Straße zu ermutigen. Doch viele Geschäfte blieben geschlossen und es gab nur wenige Kunden. „Es gibt Bars in ganz Bangkok, die seit 10 bis 15 Jahren geöffnet sind, und jetzt sind sie geschlossen und kommen nicht mehr zurück", weiß Christian Henrich, der die XXX Lounge leitet.

„Am Mittwochabend kamen nur drei Kunden in meine Bar. Ich konnte weniger als 500 Baht verdienen", sagte Saifon Kayanyeam, Besitzerin einer Bar in Pattayas Soi 6. „Ich werde die Bar 15 Tage lang geöffnet lassen, um zu sehen, ob die Situation besser wird. Wenn nicht, muss ich die Bar wegen der Kosten schließen.“ Die Umfrage eines Reporters von „Khao Sod“ ergab, dass nur 15 Prozent aller Bars in Pattaya wieder geöffnet waren. Ganz zu schweigen von Pattayas berühmter Walking Street, in der nur 13 „Bierbars" eröffnet wurden. Und es blieben Gäste aus.

Chaiyot Thammasunthorn, der einen Nachtclub in der Walking Street besitzt, will sein Lokale erst wieder öffnen, wenn die Pandemie vollständig vorüber ist. „Die Nachtclubbetreiber in der Stadt haben beschlossen, ihre Geschäfte nicht zu eröffnen, weil es nicht genug Kaufkraft gibt,"