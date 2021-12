Von: Björn Jahner | 06.12.21

BANGKOK: Am Sonntag strömten die Einwohner Bangkoks zum alten Hauptbahnhof Hua Lamphong, um die beiden historischen Dampflokomotiven Pacific Nr. 824 und 850 zu fotografieren, mit denen am Nationalfeiertag/ Vatertag eine Sonderfahrt nach Ayutthaya angeboten wurde.

Auch wenn die Fahrkarten für die Sonderfahrten mit den beiden Dampfzügen bereits vor Wochen innerhalb weniger Stunden ausverkauft waren, ließen es sich viele Eisenbahnnostalgiker nicht nehmen, Hua Lamphong aufzusuchen, um die voraussichtlich letzten Dampfzüge zu fotografieren, die den kurz vor der Schließung stehenden historischen Hauptbahnhof der thailändischen Hauptstadt verlassen.

Foto: The Nation

Hua Lamphong wurde nach sechsjähriger Bauzeit am 16. August 1916 eröffnet. Das markante Empfangsgebäude wurde im Stil der italienischen Neorenaissance errichtet und umfasst eine Dachkonstruktion aus Stahl und Holz mit Buntglasfenstern. Architekt war der in Turin geborene Italiener Mario Tamagno, der zusammen mit seinem Landsmann Annibale Rigotti Anfang des 20. Jahrhunderts an zahlreichen öffentlichen Bauprojekten in Bangkok beteiligt war. Dominierend in dem Gebäude ist die zentrale, einschiffige Bahnhofshalle.

Foto: The Nation

Entgegen Protesten der Bevölkerung – insbesondere Berufspendlern – hält das Verkehrsministerium weiter an der geplanten Schließung Hua Lamphongs fest, um den historischen Bahnhof in ein Gewerbegebiet umzuwandeln. Ab Ende Dezember werden alle Züge nur noch an der Bang Sue Grand Station – dem neuen Bangkoker Hauptbahnhof im Bezirk Chatuchak – halten.