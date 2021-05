Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.21

BANGKOK: Laut einer Studie von Resume.io, einem in den Niederlanden ansässigen Anbieter von Online-Lebensläufen, ist Bangkok die beliebteste Stadt in Asien für digitale Nomaden. Die thailändische Hauptstadt rangiert weltweit auf Platz vier - dank erschwinglicher Internet- und Lebenshaltungskosten.

Digitale Nomaden werden als Menschen definiert, die überall über Telekommunikationstechnologien arbeiten können, indem sie Laptops benutzen - oft in Coffee Shops, Co-Working Spaces und öffentlichen Bibliotheken. Die Plätze vor Bangkok nehmen Vancouver in Kanada, New York City und London ein. Die Rangliste wurde durch die Analyse von Geolocation-Daten von fast 90.000 Instagram-Posts mit dem Tag #digitalnomad und einem Lebenshaltungskosten-Index ermittelt.

Nach Einschätzung von Rolf Bax, Content-Spezialist bei Resume.io, passt die thailändische Hauptstadt perfekt zum nomadischen Lebensstil; mit günstigen Lebenshaltungskosten, einfachen Transportmöglichkeiten und warmem Wetter. Thailand sollte die Chance nutzen, indem es seine Attraktivität für digitale Nomaden steigert, beispielsweise durch die Eröffnung von mehr Co-Working-Spaces, durch kurzfristige Unterkunftsmöglichkeiten für Remote Worker und einen Online-Hub als Leitfaden für digitale Nomaden.