BANGKOK: Die Bangkok Airways wird ab 15. Mai seinen Inlandsflugbetrieb wieder aufnehmen, beginnend mit dem Flug Bangkok-Samui-Bangkok zweimal täglich.

Der gesamte Flugbetrieb wird sich streng an die Sicherheitsmaßnahmen und Richtlinien zur sozialen Distanzierung halten, die vom Gesundheitsministerium und der thailändischen zivilen Luftfahrtbehörde festgelegt wurden. Die Wiedereröffnung der Flughäfen in Sukhothai und Trat sowie der anderen Strecken von Bangkok Airways wird später bekannt gegeben. Der Flughafen Samui wird voraussichtlich am 15. Mai von 8 bis 19 Uhr wieder für den täglichen Betrieb geöffnet.

Zu den Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen gehören die Distanzierung der Sitze an Bord, die Aussetzung des Verpflegungs- und Getränkeservices während des Fluges und ein Verbot des Verzehrs persönlicher Speisen und Getränke. Alle Besatzungsmitglieder werden während des Dienstes Masken und Handschuhe tragen, und die Passagiere selbst sind verpflichtet, während der Flüge jederzeit Schutzmasken zu tragen, teilte die Fluggesellschaft mit.

Der Flughafen Samui hat Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um „das höchste Sicherheitsniveau für alle Passagiere und Mitarbeiter zu gewährleisten", heißt es bei der Bangkok Airways. Zu den Maßnahmen gehören die Kontrolle der Passagiere und des Personals, die Kontrolle der Körpertemperatur, die Vorschrift, dass das Personal während des Dienstes jederzeit Gesichtsmasken tragen muss, sowie Vorkehrungen zur sozialen Distanzierung.