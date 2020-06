Bang-Saen-Strand soll abfallfrei werden

Der Strand von Bang Saen ist ein beliebtes Wochenendausflugsziel von Einheimischen. Da sie jede Menge Müll hinterlassen, soll nun ein Abfallbeseitigungskonzept eingeführt werden. Foto: Tourism And Sports Office

BANG SAEN: Laut Narongchai Khunpluem, dem Bürgermeister der Gemeinde Saen Suk, wird der Strand in Bang Saen bald abfallfrei sein, da eine neue Abfallbeseitigungstechnologie eingesetzt wird.

Der Plan, am Strand null Abfall zu erreichen, ist die Idee von Forschern des Nationalen Forschungsrats von Thailand und der Universität Kasetsart. Die Stadtverwaltung unterzeichnete am Dienstag eine Absichtserklärung mit beiden Instituten, das einen ehrgeizigen Plan zur Säuberung des berühmten Strandes in Gang setzen wird.

Narongchai sagte, dass der Strand aufgrund von Meeresabfällen und Touristen, die Abfall hinterlassen, zunehmend schmutziger geworden sei. Innovation und Technologie könnten helfen, den Abfall 50 Prozent schneller einzusammeln. „Was wir wirklich brauchen, ist die richtige Strategie und Technologie, um mit diesem Problem umzugehen", sagte Narongchai und fügte hinzu, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, die Technologie einzuführen, bevor die Touristenzahlen nach der Covid-Sperre deutlich ansteigen.

Der Forschungsrat und Kasetsart werden im Laufe des nächsten Jahres eine Abfallsammelmaschine entlang des Strandes einsetzen, intelligente Mülltonnen für ein ordentliches Abfallmanagement einführen und Abfallsammelboote und -netze einsetzen, um das Meer selbst abfallfrei zu halten. Die Forscher werden die Bewegung des Meeres untersuchen, damit die Gemeinde die Maßnahmen zur Behandlung von Abfällen, die ins Wasser gelangen, verbessern kann. Dr. Sirirerk Songwilai, Direktor des National Research Council of Thailand, sagte, wenn das Projekt erfolgreich sei, werde es später auf andere Gebiete ausgedehnt.

Der durchschnittlich fünf Kilometer lange Bang-Saen-Strand wird jährlich von etwa 1,2 Millionen Touristen aufgesucht, die 2,5 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr oder 7.000 Kilogramm pro Tag hinterlassen. Um den Abfall zu reduzieren, hat die Stadt versucht, Einweg-Plastiktüten und Schaumstoffbehälter für Lebensmittel zu verbieten.