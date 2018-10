BURIRAM: Der montenegrinische Trainer Božidar Bandović hat Buriram United zum zweiten Mal infolge zur Meisterschaft geführt. In dieser Saison stellte das Team mit 87 Punkten für die Thai League 1 einen neuen Rekord auf.

Burirams montenegrinischer Erfolgstrainer Božidar Bandović.

Neben der Meisterschaft 2018 kann der Erfolgstrainer Buriram noch zum Sieg im FA Cup führen. Die Mannschaft trifft am 27. Oktober im Endspiel auf Chiang Rai. Ein weiterer Erfolg war in diesem Jahr das Erreichen der Runde der letzten 16 in der AFC Champions League. Insgesamt hat Buriram United jetzt sechs Mal den Meistertitel geholt: 2011, 2013, 2014, 2015, 2017 und 2018. Für den Erfolg in diesem Jahr gab es für die Mannschaft einen Bonus von zehn Millionen Baht. Vor seiner Berufung erst als Technischer Direktor und dann als Coach bei Buriram United waren Bandovićs Trainerstationen in Thailand BEC-Tero Sasana und Sisaket.