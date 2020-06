Von: Redaktion DER FARANG | 01.06.20

BANGKOK: Der Verband der thailändischen Industrie (FTI) fordert von der Regierung substantielle Hilfe für die Automobilbranche und für damit verbundene Lieferketten, da sonst der Sektor zusammenzubrechen drohe.

Der FTI hat der Regierung vorgeschlagen, die Verbrauchssteuer für Autos um 50 Prozent zu senken, um den Absatz anzukurbeln, doch die Regierung lehnte diesen Vorschlag bisher ab. Surapong Paisitpatanapong, ein Sprecher des Automobilclubs im FTI, sagte, die Automobilindustrie warte immer noch auf Maßnahmen der Regierung, um die Branche zu unterstützen. „Der Club ist besorgt um die Autobauer und Lieferketten, da der Automobil- und Elektronikteilesektor zusammenbrechen könnte.“

In der vergangenen Woche schlug der Automobilclub drei mögliche Hilfsmaßnahmen vor, darunter eine 50-prozentige Verbrauchssteuerermäßigung bis Ende dieses Jahres, eine vom Staat gezahlte Inzahlungnahme von Autos für 100.000 Baht und eine Verschiebung der Durchsetzung der Euro-5-Emissionsnormen bis nach der Pandemie. Die Verbrauchssteuer auf Autos trägt jährlich etwa 100 Milliarden Baht zu den Staatseinnahmen bei. In Thailand montierte Autos unterliegen erst dann der Verbrauchssteuer, wenn sie die Montagewerke oder steuerfreien Zonen verlassen. Laut dem FTI könnte eine 50-prozentige Steuersenkung die Nachfrage nach neuen Autos ankurbeln, was angesichts der krisenhaften Verkaufszahlen im Inland dringend notwendig sei.

„Diese Maßnahmen sind die beste Möglichkeit, den Autoverkauf auf dem Inlandsmarkt seit Thailands erstem Autoprogramm, das zwischen 2011 und 2016 fünf Jahre lang lief, anzukurbeln", betonte Surapong. Im Jahr 2011 verabschiedete das Kabinett ein Steuerrückerstattungsprogramm im Wert von 30 Milliarden Baht, um Erstkäufer von Autos zu unterstützen.

Den FTI-Daten zufolge ging die Autoproduktion im April um 83,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 83,2 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 24.711 Einheiten zurück. In den ersten vier Monaten des Jahres hatte Thailand eine Gesamtautokapazität von 478.393 Einheiten, was einem Rückgang von 32,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.