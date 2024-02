Von: Björn Jahner | 15.02.24

PATTAYA: Der M&A Food Shop in der Siam Country Club Road in der „Pattaya Darkside” bietet vom 15. Februar bis Ende Februar einen Ausverkauf mit attraktiven Preisnachlässen an:

Die Kunden profitieren von einem Spezialdiscount von 20 Prozent auf Lebensmittel und 10 Prozent auf alkoholische Getränke!

Schauen Sie doch mal vorbei! Der M&A Foodshop bietet ein großes Sortiment an deutschen und europäischen Spezialitäten und Kochzutaten für die heimische Küche.

Mehr erfahren Sie unter mafoodshop.com sowie unter M&A Foodshop auf Facebook. Kontakt, Tel.: 095-901.0709.

M&A Foodshop, 311, 4 M.6 Pornprapanimit Rd (Karte). Täglich von 09.00–19.00 Uhr.