Written by: Redaktion DER FARANG | 22/06/2019

PATTAYA: Ein Australier hat sich der Verhaftung durch die Polizei widersetzt, nachdem er sich nach Zeugenaussagen in der Ratio Bar chaotisch verhalten hatte.

Die Polizei stoppte den Ausländer an einer Kreuzung an der Pratumnak Road. Ein Video von „Pattaya News“ zeigt, wie der Australier Polizisten beschimpft und behauptet, er sei von einem Beamten angegriffen worden. Er forderte seinen Führerschein zurück und rief den Polizisten auf Thai zu: „Ich habe kein Geld.“ Beamte fesselten ihn mit Handschellen und brachten ihn auf die Wache. In der Bar soll der Mann ausfallend geworden sein und das Personal bedroht haben. Schlussendlich wurde die Polizei gerufen.