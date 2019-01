Auslandsfußball kompakt

BERLIN (dpa) -

ENGLAND:

Der FC Liverpool hat in einem unterhaltsamen Sieben-Tore-Krimi seine Tabellenführung in der englischen Premier League gefestigt.

Das Team von Trainer Jürgen Klopp erkämpfte sich am Samstag ein 4:3 (0:1) gegen Crystal Palace - und beendete die Partie in Unterzahl. Der FC Arsenal schlug den FC Chelsea mit 2:0 (2:0). Manchester United feierte beim 2:1 (2:0) gegen Brighton & Hove Albion den sechsten Sieg im sechsten Ligaspiel unter Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer. Die Klopp-Elf hat damit weiter vier Punkte Vorsprung auf Verfolger Manchester City; der Meister gewann am Sonntag mit 3:0 beim Tabellenletzten Huddersfield Town, das nach der 16. Niederlage im 23. Spiel dem Abstieg in die zweite Liga entgegen taumelt..

SPANIEN:

Der FC Barcelona hat einen Ausrutscher in der Primera Division abwenden können.

Der Spitzenreiter der höchsten spanischen Fußball-Klasse kam am Sonntag nach der Einwechslung von Superstar Lionel Messi zu einem 3:1 (1:0) gegen CD Leganes. Messi bereitete den Treffer durch Luis Suarez (71. Minute) vor. Sieben Minuten zuvor war der bis dahin geschonte Argentinier aufs Feld gekommen. Den Treffer zum Endstand markierte er in der Nachspielzeit selbst. Martin Braithwaite (57.) hatte die erste Barça-Führung durch Ousmane Dembelé (32.) ausgeglichen. Barcelona stellte damit seinen Vorsprung von fünf Punkten auf Atlético Madrid wieder her. Dahinter folgt Real Madrid mit zehn Zähler Rückstand auf Barça. Die Königlichen hatten ohne den verletzten Toni Kroos mit 2:0 (0:0) gegen den FC Sevilla gewonnen.

FRANKREICH:

Zehn Tage nach dem peinlichen Aus im Liga-Pokal hat sich Paris Saint-Germain bei EA Guingamp mit einem Kantersieg in der Ligue 1 eindrucksvoll revanchiert.

Der französische Fußballmeister gewann gegen das Schlusslicht am Samstag mit 9:0 (3:0) und festigte mit 53 Punkten seine Tabellenführung vor OSC Lille (40). Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel und DFB-Nationalspieler Julian Draxler stellte damit zugleich einen Heimspiel-Torrekord in der Liga auf. Mit jeweils drei Treffern waren die Torjäger Kylian Mbappé und Edinson Cavani die überragenden Spieler beim Gastgeber. Paris Saint-Germain ist in der Liga mit nunmehr 17 Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen.

ASIEN-CUP:

Vietnam, China und Iran haben als erste Teams das Viertelfinale beim Asien-Cup erreicht. Die Iraner setzten sich am Sonntag in Abu Dhabi im Achtelfinale 2:0 (2:0) gegen den Oman durch.

Nach der Führung durch Alireza Jahanbakhsh (32.) schoss der ehemalige Bundesligaprofi Ashkan Dejagah per Elfmeter (42.) den zweiten Treffer. Die Vietnamesen hatten sich als erste Mannschaft überraschend mit 4:2 (1:0, 1:1, 1:1) im Elfmeterschießen gegen Jordanien durchgesetzt. Nach zwei Siegen und einem Unentschieden in der Vorrunde treten die Jordanier die Heimreise an. Anschließend zog auch China in die nächste Runde. Die chinesische Mannschaft setzte sich in Al Ain nach 0:1-Pausenrückstand 2:1 gegen Thailand durch.