Von: Redaktion DER FARANG | 21.03.20

THAILAND: Ausländer können gegenwärtig ihr Visum in Malaysia und im südlichen Myanmar nicht verlängern lassen.

Im Grenzgebiet zwischen Thailand und Myanmar standen Ausländer Schlange, weil die thailändischen Behörden sie an der Grenze zwischen Ranong und Koh Song zurückwiesen. „77kaoded“ berichtet, Myanmar würde keine Ausländer mehr einreisen lassen. Thais und Staatsangehörige Myanmars dürfen weiterhin ein- und ausreisen. Laut dem Gouverneur der südthailändischen Provinz, Jatuphot Piyamputra, gibt es derzeit eine ungewöhnlich hohe Anzahl Ausländer in der Stadt. Ihnen wird geraten, sich an die thailändische Immigration zu wenden, um eine Visum-Verlängerung zu erhalten.

Das Innenministerium hat den Gouverneuren der Grenzprovinzen befohlen, nur einen internationalen Kontrollpunkt offen zu lassen, um so den Ausbruch des Coronavirus einzudämmen. Wichtige Kontrollpunkte für die vorübergehende Schließung sind die erste Thai-Myanmar-Freundschaftsbrücke in Tak, die bis auf weiteres geschlossen bleibt. Die Pässe Phu Nam Ron und Drei Pagoden, die Kanchanaburi und Myanmar verbinden, sind von Samstag bis 3. April geschlossen. An der Ostküste befindet sich der Kontrollpunkt Ban Khao Din in Sa Kaeo gegenüber von Kambodscha, der von Montag bis 5. April gesperrt bleibt. Malaysia hatte die Checkpoints bereits seit dem vergangenen Montag für zwei Wochen geschlossen.