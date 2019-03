Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.19

THAILAND: Ausländische Touristen haben im Vorjahr nach Behandlungen in staatlichen Krankenhäusern Rechnungen über 300 Millionen Baht nicht bezahlt.

„Diese Probleme betreffen vor allem touristische Städte", unterstrich der Generaldirektor des Health Service Support Department (HSSD), Dr. Nattawuth Prasertsiripong. Deshalb habe das HSSD in Chonburi, Chiang Mai, Phuket, Phang-nga und Surat Thani Schadencenter eingerichtet, um den staatlichen Krankenhäusern zu helfen, die Schulden der von ihnen behandelten Ausländer einzuholen.

Ein Beamter des Gesundheitswesens sagte unter der Bedingung der Anonymität der „Nation“, dass Ausländer während längerer Aufenthalte in Thailand oft kein Geld mehr haben. „Und wenn sie medizinische Leistungen benötigen, zahlen sie einfach nicht." In einigen Fällen seien Ausländer monatelang in einem Krankenhaus behandelt worden, ohne einen einzigen Baht zu zahlen. „Wir haben versucht, ihre Konsulate und Botschaften um Hilfe zu bitten, aber nicht alle Fälle können auf diese Weise gelöst werden", fügte der Beamte hinzu.

Natthawuth hofft, dass eine Reiseversicherung für alle ausländischen Besucher zur Pflicht wird, um die staatlichen Krankenhäuser vor der zusätzlichen Belastung zu bewahren. „Zumindest sind wir der Meinung, dass alle Reiseveranstalter, die Personen nach Thailand bringen, von ihren Kunden eine Reiseversicherung verlangen müssen." Langfristig möchte der Generaldirektor, dass Langzeitgäste eine Lebensversicherung, eine Unfallversicherung und eine Krankenversicherung abschließen müssen. „Wir denken auch darüber nach, eine Versicherung für ältere Ausländer, die sich nach Thailand zurückziehen, obligatorisch zu machen. Ansonsten werden die staatlichen Krankenhäuser wieder die Last tragen.“ Weil die Gesundheit mit zunehmendem Alter abnimmt und Senioren mehr medizinische Hilfe benötigen.

Thailands Medical-Hub-Komitee hat im vergangenen Jahr grundsätzlich einen Plan verabschiedet, der vorsieht, dass Einwanderer mit langem Aufenthalt eine Krankenversicherung für ihr erstes Jahr in Thailand abschließen müssen. Ausländer, die einen einjährigen Aufenthalt in Thailand planen, müssten eine ambulante Deckung in Höhe von bis zu 40.000 Baht und eine stationäre Deckung in Höhe von 400.000 Baht abschließen.