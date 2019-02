Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.19

PATTAYA: Die Polizei sucht zwei Ausländer, um sie wegen Gefährdung der Öffentlichkeit und Fahren ohne Helm anzuklagen.

Ein in den sozialen Medien veröffentlichter Videoclip zeigt die beiden Männer wie sie in Jomtien auf der Second Road vor einer Ampel auf Grün warten. Dann geben sie kräftig Gas, und einer der beiden spreizt seine Beine und zeigt einen „Wheelie“ (auf dem Hinterrad fahren), wie Rennfahrer auf einem MotoGP-Lauf. Die Ausländer trugen weder einen Helm noch ein Hemd. Pattayas Polizeichef Oberst Apichai Krobpetch sagte „Daily News Online“, seine Beamten würden Überwachungskameras auswerten und die beiden Motorradfahrer ausfindig machen. Sie könnten wegen ihrer Mätzchen ins Gefängnis kommen. Ein Präzedenzfall existiert: Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass drei thailändische „Big Biker" wegen „Wheelies“ auf der Autobahn eingesperrt wurden. Die Haftstrafen wurden vom Gericht zur Bewährung ausgesetzt.