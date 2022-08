Ausländer randaliert in der Walking Street

PATTAYA: Ein betrunkener indischer Mann soll im Rotlichtbezirk Pattaya Walking Street randaliert und anschließend auf einen Boxring in einer Bar geklettert sein, bevor er von der Polizei verhaftet wurde.

Der weltbekannte Nightlife-Strip wurde am Donnerstag (4. August 2022) in den frühen Morgenstunden um 01.50 Uhr kurzzeitig in Aufruhr versetzt, als ein betrunkener indischer Mann Amok lief und auf einen leeren Boxring in einer Kneipe kletterte, unzusammenhängend schrie, sich störend verhielt und Probleme für Geschäftsinhaber und Touristen verursachte.

Obwohl er von der Polizei umringt war, ließ sich der Mann Berichten zufolge nicht einschüchtern und schlug aufgebracht auf den Ringboden und um sich.

Letztendlich wurde er von Polizeibeamten überwältigt und auf die Polizeistation abgeführt, wo Anklage gegen ihn erhoben wurde.