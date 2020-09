BANGKOK: Die Post appelliert an die Bevölkerung, gebrauchte Paketboxen vom Online-Einkauf nicht in den Müll zu werfen. Sie können in Stühle und Tische für Kinder in weit entfernten Provinzen recycelt werden.

Thailand Post nimmt Paket- und Pappkartons entgegen und recycelt diese zu dicken Papierstühlen und -tischen für Schulen entlang der thailändischen Grenze. Die „reBox"-Initiative nimmt Paketboxen und Pappumschläge von allen Kurierdiensten in Postämtern landesweit entgegen. Die Liste der teilnehmenden Zweigstellen ist hier (auf Thai) einzusehen. Die Kampagne läuft bis zum 31. Oktober. Laut Thailand Post werden jährlich mehr als 800 Millionen Pakete zugestellt.