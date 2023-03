Foto: The Nation

BANGKOK: Touristen und Drachenfans strömten am Mittwoch (29. Mrz. 2023) an das Flussufer des Einkaufszentrums Iconsiam, als die Vorbereitungen für Bangkoks jährliches Drachenfestival begannen.

Der „Iconsiam Summer Kite Playground 2023“ wird am Freitag (31. Mrz. 2023) eröffnet und den Himmel über dem Chao Phraya River in eine Spielwiese von verrückten und wunderbaren fliegenden Kreationen aus dem In- und Ausland verwandeln.

Foto: The Nation

Die dritte Ausgabe des beliebten Flugdrachenfestivals findet bis Montag, 10. April 2023 im River Park der Luxus-Shopping-Mall statt und wird von Iconsiam, der thailändischen Tourismusbehörde, der Stadtverwaltung und privaten Partnern organisiert.

Auf die Besucher warten außerdem Bühnenauftritte und Stände, an denen handgefertigte Drachen und traditionelle thailändische Produkte verkauft werden.

Foto: The Nation

Zu den Höhepunkten gehören tägliche Drachen-Wettbewerbe über dem Fluss sowie Workshops zur Herstellung und Bemalung von Drachen.

Drachen-Neulinge können auf der Messe von Experten lernen, wie man sein Fluggerät steuert und pflegt.

Täglich ab 17.00 Uhr werden mit LED-Lichtern ausgestattete Drachen den Himmel mit schillernden Darbietungen erhellen.