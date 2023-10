Von: Redaktion (dpa) | 09.10.23

BANGKOK/TEL AVIV: Unter den Toten, Verletzten und Entführten in Israel sind nach dem Großangriff der islamistischen Hamas laut thailändischen Medien auch mehrere Menschen aus dem südostasiatischen Land. Zwei thailändische Staatsbürger seien getötet worden, teilte Premierminister Srettha Thavisin laut «Bangkok Post» am Sonntag während eines Besuchs in Hongkong mit. Darüber hinaus seien elf Thailänder entführt und acht verletzt worden, sagte Außenminister Parnpree Bahiddha-Nukara nach Angaben der Zeitung. Unter den Verletzten konnten drei bisher nicht geborgen werden, wie es hieß.

In Israel hielten sich nach Angaben des Premiers rund 25.000 thailändische Arbeiter auf, so die «Bangkok Post». Man bereite sich darauf vor, eigene Staatsbürger aus Israel auszufliegen, berichteten mehrere thailändische Medien.

Die Palästinenserorganisation Hamas - die von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft wird - hatte am Samstag von Gaza aus überraschend Großangriffe gegen Israel begonnen. Mindestens 500 Menschen in Israel wurden getötet, mehr als 2000 verletzt und mehrere in den Gazastreifen verschleppt.