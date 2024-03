Auch Altmeier beim Tennis-Turnier in Miami weiter

Von: Redaktion (dpa) | 22.03.24 | Aktualisiert um: 05:55

MIAMI: Die beiden deutschen Tennisprofis Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann haben beim Tennis-Turnier in Miami die zweite Runde erreicht. Der 25-jährige Altmaier setzte sich bei der mit 8,77 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung in seinem Auftaktmatch am Donnerstag gegen den Franzosen Harold Mayot mit 6:2, 7:5 durch. In der zweiten Runde kommt es zum deutschen Duell mit Jan-Lennard Struff, der genau wie Alexander Zverev ein Freilos hatte. Hanfmann besiegte den Finnen Emil Ruusuvuori 6:4, 4:6, 6:4 und bekommt es nun mit dem Franzosen Adrian Mannarino zu tun. Ebenfalls in Runde zwei steht Dominik Koepfer (30). Sein nächster Gegner ist der Argentinier Sebastian Baez.

Bei den Frauen verlor unterdessen Laura Siegemund ihr Zweitrunden-Duell mit der Lettin Jelena Ostapenko 6:7 (3:6), 4:6.