Von: Redaktion DER FARANG | 04.12.20

PATTAYA: Der Vorsitzende der Business Tourism Association, Ekkasit Ngamphichet, fordert attraktive Veranstaltungen an jedem Wochenende, um mehr Inlandstouristen in die Stadt zu ziehen.

Die letzten Events an Wochenenden, wie das Feuerwerkfestival, haben Pattaya Touristen in hoher Zahl und große Einnahmen gebracht. Da die Touristenmetropole weiterhin ohne ausländische Urlauber auskommen muss, plädiert Ekkasit für weitere Großveranstaltungen. Angesichts der kühlen Jahreszeit zieht es Thais traditionell an Orte wie Chiang Mai und Khao Yai, um dort die niedrigeren Temperaturen zu genießen. Pattaya, so der Vorsitzende, müsse dagegenhalten und Wochenendurlauber ermutigen, die Tage an Pattayas Stränden zu verbringen.