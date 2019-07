Atthaya gewinnt erneut LET-Turnier

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 08.07.19

THAILAND: Die 16jährige Atthaya Thitikul hat zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren die Ladies European Thailand Championship (LET) gewonnen. Sie beendete das Turnier im Phoenix Gold Golf and Country Club in Pattaya mit 266 Schlägen.

Weil Atthaya weiterhin Amateurin ist, ging die Siegesprämie in Höhe von 45.000 Euro an die Deutsche Esther Henseleit (271 Schläge). Auch den dritten Platz belegte eine Deutsche, Olivia Cowan mit 277 Schlägen. Das Teenager-Wunderkind Atthaya hatte vor zwei Jahren mit nur 14 Jahren die erste Ausgabe des Turniers in Pattaya gewonnen. Ihr erneuter Sieg brachte ihr einen Startplatz an der Evian Championship und an den AIG Women’s British Open sowie Platz 1 auf der Weltrangliste für Amateurinnen. Atthaya ist die erste Thai, die dieses Ranking erreichte.