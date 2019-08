BERN: Man muss nicht unbedingt ins Flugzeug steigen und nach Thailand oder in die Nachbarländer reisen, um für ein paar Tage die unverwechselbare exotische Atmosphäre zu schnuppern – oder um ein Abonnement des Magazins DER FARANG abzuschließen! Denn dieses Wochenende – Freitag, 23. bis Sonntag, 25. August – ist Fernost zu Gast beim Asia Festival Bern 2019, das auf dem Expo-Gelände der Schweizer Hauptstadt ausgerichtet wird – und DER FARANG ist mit dabei.

Attraktiver Festivalrabatt für Leserinnen und Leser vom Magazin DER FARANG

Wer am FARANG -Medienstand ein Online-Abonnement inkl. PDF-Ausgabe abschließt oder verlängert , erhält als Dankeschön 2 Monate Laufzeit gratis hinzu – 14 Monate lesen, aber nur 12 bezahlen!

Wer am FARANG-Medienstand ein Abonnement für die Druckausgabe abschließt oder verlängert, erhält als Dankeschön ein Online-Abonnement inkl. PDF-Ausgabe gratis dazu!

Asien auf kulinarische Weise kennenlernen

Mit Drachentänzen und vielen weiteren Aufführungen kommt beim Asia Festival Bern gewiss keine Langeweile auf.

Im Mittelpunkt stehen kulinarische Köstlichkeiten aus ganz Asien und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit vielen unterhaltsamen Höhepunkten. Wie bereits in den Vorjahren wird eine große Gastronomie- und Marktmeile organisiert, auf der die Besucher alle Regionen Asiens auf kulinarische Weise kennenlernen können. Geboten wird eine erfreuliche Vielfalt an exotischen Köstlichkeiten und Kostbarkeiten aus dem fernen Osten. Natürlich wird es auch an Thai-Food nicht mangeln!

Festivalgänger dürfen sich auf ein kunterbuntes Fest für alle Sinne freuen, das mit Darbietungen von exotischen Tänzen und traditionellen Kampfsportarten sowie vielen weiteren kulturellen Aufführungen abgerundet wird. Ziel der Veranstalter ist, den kulturellen Austausch zwischen der Schweiz und Asien zu fördern. Gefeiert wird wie in jedem Jahr für einen karitativen Zweck.

Das Asia Festival Bern 2019 lässt sich am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Anfahrt ab dem Bahnhof Bern mit der Tram Nr. 9 bis zum Wankdorf Center.

Für Autofahrer stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Neben dem Veranstaltungsgelände steht das Expo-Parkhaus zur Verfügung. Eingabe Navi-Gerät: Mingerstrasse 6, 3013 Bern.

Wir sehen uns in Bern!

Jede Menge Tipps zum Leben oder Ruhestand in Thailand erhält man am FARANG-Medienstand aus erster Hand.

Auch in diesem Jahr ist DER FARANG wieder mit einem Medienstand auf dem Asia Festival Bern vertreten und hält ein attraktives Spezialangebot bereit, wenn man direkt am Medienstand ein Abonnement für Thailands populärstes deutschsprachiges Magazin abschließt oder verlängert:

Das Verleger­ehepaar Bussaba Rüegsegger-Panthumjinda und Martin Rüegsegger freut sich auf den Austausch mit seiner Leserschaft und beantwortet gerne Fragen zum Urlaub, Leben oder Ruhestand in den Thailand. Am FARANG-Medienstand ist natürlich auch die Festival-Sonderausgabe FA17/2019 erhältlich. Die Sondereditionen mit erhöhter Seitenauflage enthält den zweiten Teil der erfolgreichen Serie Ruhestand in Thailand und präsentiert Thailand von seiner schönsten Seite. Die Leserschaft darf sich auf beeindruckende Reiseberichte aus allen Regionen des Landes freuen, die einfach Lust auf einen Urlaub im Königreich machen, sowie wertvolle Travel-Tipps, informative Lokalnachrichten aus allen Landesteilen, viele nützliche Anzeigen und vieles, vieles mehr. Erhältlich ist wie immer auch interessantes Informationsmaterial der FARANG-Werbepartner.

Fr., 23. August, von 18.00 – 23.00 Uhr

Sa., 24. August, von 10.00 – 23.00 Uhr

So., 25. August, von 10.00 – 20.00 Uhr

Bernexpo, Mingerstrasse 6, 3014 Bern

Infos: www.asiafestival-bern.ch